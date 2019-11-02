كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يرفض دعوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صفقة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ردة فعل غاضبة من زعيم حزب البريكست نايجل فرج، اليوم السبت، بعد أن رفض الدعوات بالتخلي عن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتضان استراحة نظيفة من الاتحاد الأوروبي، مما يحتمل أن يقسم التصويت الأوروبي.

وكان جونسون قد تعهد في السابق بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر، قبل أن يصوت المشرعون لإجباره على البحث عن تمديد حتى 31 يناير.

وحسبما ذكرت صحيفة "التايمز"، اليوم، أنه تخلى عن تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صفقة حزب المحافظين في 12 ديسمبر، مضيفاً أن التركيز سيكون على الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني دعوة من حزب البريكست لإسقاط الصفقة، التي تفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي من أجل تشكيل اتفاق انتخابي جديد، قائلا: إنه "يمكن أن يعرض اتفاقه من خلال البرلمان بعد أي فوز في الانتخابات".

وتابع: "ما حصلنا عليه هو صفقة رائعة لم يظن أحد أننا يمكن أن نحصل عليها، وبمجرد أن نعود في منتصف ديسمبر، يمكننا وضع هذه الصفقة ".

كما حذر في رحلة بريطانيا الشاقة منذ التصويت على استفتاء عام 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، رجال الأعمال والاقتصاديون من أن ترك الكتلة دون صفقة لتسهيل عملية الانتقال من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة للاقتصاد البريطاني.

ويقول مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى صفقة إنه يوفر استراحة نظيفة من قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب البريكست نيجيل فرج في تغريدة: "إذا كانت "التايمز" على حق وبوريس جونسون سيتخلى عن خروج نظيف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفاز في الانتخابات بشأن هذا الأمر، فلن نتحرر مطلقًا من قواعد الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "الصفقة ليست ببساطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا يتم تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

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وقابلت فاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لبريطانيا.

وقال كوربين: إن ترامب كان مخولا برأيه لكنه حذر من مخاطر صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، وتهدد الخدمة الصحية الوطنية العامة في بريطانيا وهو ما ينفيه جونسون وترامب.

وأضاف، أن حقيقة عدم وجود صفقة (تتجه) مباشرة إلى دونالد ترامب، وقال كوربين في تجمع حاشد في سويندون، على بعد 70 ميلًا إلى الغرب من لندن، مباشرة بين أحضان صفقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة ورغبتهم في تولي خدماتنا العامة.

وقال أيضًا، لن نسير في هذا الطريق تحت أي ظرف من الظروف، خدماتنا العامة، خدمتنا الصحية الوطنية ليست للبيع، لدونالد ترامب أو أي شخص آخر. "

ويواجه كلا الحزبين الرئيسيين معارك على ثلاث جبهات على الأقل: ضد بعضهما البعض، حيث يسعى حزب البريكست المتشدد إلى الصيد غير المشروع للناخبين، ومع الديمقراطيين الأحرار يسعون إلى الفوز على أولئك الذين يعارضون البريكست تمامًا.

كما تمنح استطلاعات الرأي جونسون تقدمًا كبيرًا على حزب العمل، لكنها تشير أيضًا إلى أن أكثر من 10٪ من الناخبين يؤيدون حزب خروج بريطانيا، وهو ما يكفي لتقسيم الأصوات المؤيدة لبريكسيت في بعض المقاعد ومنح حزب العمل النصر.

وذكرت صحيفة التايمز أن بيان المحافظين لن يشمل أيضًا الالتزام بقاعدة مالية، مما يخفف من قبضة الحكومة على المالية العامة، لم يرد حزب المحافظين على الفور على طلب للتعليق.

وتعهدت القاعدة المالية السابقة للحكومة بالإبقاء على عجز الموازنة الأساسي أقل من 2٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2021.

