رئاسيات الجزائر.. من بين 23 ملف قبول ملفات خمس مرشحين

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أنه تم قبول ملفات خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 دجنبر المقبل بالجزائر، من بين 23 ملفا تم إيداعها لدى السلطة.

وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال ندوة صحفية، أن الأمر يتعلق بكل من علي بن فليس وعبد المجيد تبون وعبد العزيز بلعيد وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة.

وأضاف أن عبد المجيد تبون هو من قدم أكبر عدد من التزكيات، والتي بلغت 124 ألف تزكية، تم قبول 104 آلاف منها، متبوعا بعلي بن فليس (81 ألف تزكية مقبولة)، ثم عبد العزيز بلعيد (85 ألفا)، فعبد القادر بن قرينة (83 ألفا)، و عز الدين ميهوبي (65 ألفا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أن 143 شخصية وحزبا سياسيا كانوا قد سحبوا استمارات الترشح، غير أنه تم إيداع 23 ملفا فقط، عند انتهاء الآجال المحددة لهذا الغرض، في 26 أكتوبر. وكان عدد كبير من المرشحين المحتملين قد واجهوا صعوبات في عملية جمع تزكيات الناخبين.