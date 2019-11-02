زوجة الفقيه البصري تخذل لشكر.. سعاد غاضبة من “الأخ الأكبر”

شارك جمع من الأعضاء السابقين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أخيرا، في زيارة لقبر محمد البصري، أحد الأطر التاريخية للحزب، والمعروف بالفقيه البصري، كانت بينهم زوجته، سعاد بنغزالة، وابنتهما سلوى.

وجرت الزيارة يوم 19 أكتوبر الماضي، وألقت فيها زوجة الفقيه البصري كلمة انتقدت فيها تنكر قيادة الاتحاد الاشتراكي لواحد من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وقالت: «في هذا الظرف الذي يستعد فيه البعض لإحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، يتنكرون لأحد مؤسسيه».

ولاحقا، حاول إدريس لشكر تدارك الموقف، والتقاها قبيل عقد حفل التأسيس، وحاول إقناعها بالمشاركة فيه، لكنه لم يفلح في ذلك.