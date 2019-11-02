ديربي العرب.. الوداد ينهي الشوط الأول متقدما على الرجاء

أنهى فريق الوداد البيضاوي الجولة الأولى من مباراته أمام غريمه التقليدي الرجاء متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.
ودخل الرجاء، المستقبل في هذه المباراة، بقوة منذ بداية المباراة محاولا فرض أسلوبه، وخلق مجموعة من المحاولات لكنها لم تقلق راحة الحارس الودادي رضا التكناوتي.
في الجهة المقابلة، عمد الوداد إلى الرجوع للخلف مع الاعتماد على الكرات المضادة، وهو الأمر الذي مكنه فعلا من تسجيل أول الأهداف بواسطة نجمه اسماعيل الحداد، في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي متميز من أيوب الكعبي.
وهو الهدف الذي صمد إلى غاية نهاية النصف الأول من المباراة.
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