تشيلسي يجتاز واتفورد بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتاز فريق تشيلسي عقبة مضيفه واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش، وفي المقابل سجل هدف واتفورد اللاعب جيرارد دولوفيو.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 5 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأ تشيلسي المباراة بقوة، من خلال افتتاح التسجيل في الدقيقة 5، وذلك بعد تمريرة طولية رائعة من وسط الملعب من قبل جورجينو، ضرب بها دفاعات واتفورد، لينفرد أبراهام بالمرمى ويضع كرة ساقطة من فوق الحارس فوستر.

وأتت المحاولة الأولى لواتفورد في الدقيقة 15، عبر تسديدة قوية من قبل بيريرا من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها كيبا.

وانطلق مونت في الدقيقة 17 مسددًا كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاعات واتفورد لتصل إلى أبراهام المنفرد تماما بالمرمى، إلا أنه سدد كرة أخرجها فوستر إلى ركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية، ارتقى بوليسيتش لعرضية ويليان، ليسدد رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى، أخرجها فوستر بصعوبة إلى ركلة ركنية أخرى.

وفي الدقيقة 30، سدد ويليان كرة من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد فوستر.

وتوغل دولوفيو بعرض منطقة الجزاء من الجانب الأيمن في الدقيقة 39، مسددًا بعدها كرة أرضية قوية مرت إلى جانب القائم.

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وسدد مونت في الدقيقة 43 صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لمست أصابع فوستر، قبل أن تصطدم بالعارضة، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49 ومن هجمة مرتدة، انطلق ويليان من وسط الملعب حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليمرر بعدها إلى مونت الذي سدد كرة قوية أخرجها فوستر إلى ركلة ركنية.

وعزز تشيلسي من تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما أرسل أبراهام عرضية أرضية مقتنة داخل منطقة الجزاء، تابعها بوليسيتش واضعًا الكرة في شباك فوستر.

وكاد بوليسيتش أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 بعد اختراق لمنطقة الجزاء من الجهة اليسرى، سدد بعدها كرة أرضية، تألق فوستر في إبعادها عن المرمى.

وتابع الكرواتي كوفاسيتش كرة مرتدة من دفاعات واتفورد في الدقيقة 62، ليسدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد فوستر.

وعاد مونت للتسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72، إلا أن تسديدته ذهبت ضعيفة في يد حارس واتفورد.

وتعرض دولوفيو للإعاقة في الدقيقة 76 من قبل جورجينو داخل منطقة الجزاء، وبعد العودة للفار، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لواتفورد، سجلها دولوفيو بنجاح في الدقيقة 80، ليقلص النتيجة إلى 2-1.

وأجرى لامبارد، مدرب تشيلسي التبديل الأول في الدقيقة 83 بنزول هودسون أودوي على حساب بوليسيتش، وتبعه بالتبديل الثاني في الدقيقة 88 بنزول المهاجم ماتشي باتشواي على حساب أبراهام.

وحاول باتشواي فوز نزوله قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث، بعدما انفرد بفوستر في الدقيقة 89، قبل أن يخرج دفاع واتفورد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وكاد واتفورد أن يسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما ارتقى الحارس فوستر المتقدم، لكرة عرضية، مسددًا رأسية قوية تصدى لها كيبا بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1.