مانشستر سيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق مانشستر سيتي عقبة نظيره ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين سيرجيو أغويرو وكايل والكر، وفي المقابل سجل هدف ساوثهامبتون اللاعب جيمس وارد.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

دفع بيب غوارديولا بقوة هجومية ضاربة، لكنه تلقى صدمة مبكرة عندما ارتبك حارس مرماه إيدرسون في التصدي لكرة، ليكملها جيمس وارد في الشباك.

وتكتل رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون أمام مرمى فريقه بخطة 5-3-2، آملا في استغلال الهجمات المرتدة التي لم تتح لرأسي الحربة ريدموند وإينجز.

أما أسلحة غوارديولا دي بروين وديفيد سيلفا وبرناردو سيلفا مع رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو بمعاونة غوندوغان وجدت صعوبة كبيرة للغاية في اختراق دفاع المنافس.

وسنحت لديفيد سيلفا فرصة في نهاية الشوط الأول من عرضية لرحيم سترلينغ، إلا أن النجم الإسباني سدد في أجساد مدافعي ساوثهامبتون.

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ومع بداية الشوط الثاني، جازف غوارديولا بورقة هجومية جديدة بإشراك جابرييل جيسوس مكان ديفيد سيلفا، لإحكام الضغط على مدافعي المنافس وزيادة الكثافة العددية.

وتحسن أداء السيتي نسبيا في الشوط الثاني، ووصل إلى مرمى منافسه برأسية لأغويرو فوق العارضة.

ومن انطلاقة لكايل ووكر من الجهة اليمنى، لعب كرة عرضية، قابلها أغويرو مباشرة بين قدمي حارس المرمى أليكس ماكارثي، ليسجل أصحاب الأرض هدف التعادل.

وحاصر السيتي ضيفه داخل منطقة الجزاء، حيث أنقذ ماكارثي فرصة محققة من تسديدة قوية لبرناردو سيلفا، بينما مرت تسديدة دي بروين بجوار القائم الأيسر، وأخرى لغوندوغان بجوار القائم الأيمن، وكاد أغويرو أن يسجل هدفه الثاني، لكن محاولته مرت بجوار القائم.

ومن عرضية للظهير الأيسر آنجيلينو، أخطأ حارس ساوثهامبتون في تقديرها، ليقابلها كايل ووكر بقدمه اليسرى في الشباك مسجلا الهدف الثاني في وقت قاتل.

وتخلى ساوثهامبتون عن حذره الدفاعي، وكاد يدفع الثمن غاليا، إلا أن سترلينغ تعامل برعونة مع انفراد من منتصف الملعب، بينما أهدر جيسوس فرصة محققة من انفراد تام، مسددا الكرة في جسد الحارس أليكس ماكارثي.

واحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل من الضائع، حاول خلالها غوارديولا تعطيل اللعب بتبديل دفاعي بإشراك نيكولاس أوتاميندي مكان أغويرو.