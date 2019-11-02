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شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يرعى حفل تخرج الدفعة الـ 39 قسم هندسة كهربائية بجامعة عدن والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
حفل تخر
كتب
متابعات_السعودية نيوز
احتفلت الدفعة الـ 39 لقسم الهندسة الكهربائية بجامعة عدن بتخرجها، اليوم السبت، من كلية الهندسة بجامعة عدن، وبرعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتنوعت فقرات الحفل بين أغانٍ ورقصات عدنية وفقرات ترفيهية وعرض ريبورتاج وثائقي عن الدفعة.
وفي ختام الحفل قام مجموعة من هيئة التدريس واللجنة التحضيرية للحفل بتكريم المجلس الانتقالي الجنوبي الراعي الرسمي والداعم للحفل بشهادة شكر وتقدير، وتسليم الطلاب الشهادات التقديرية.
حضر الحفل عدد من الدكاترة و الشخصيات، ومنهم رئيس قسم الكهرباء الدكتور محمد زيد و عدد من دكاترة القسم والعقيد رامي محمد مثنى مسعد المكنّى بـ"ابو مهتم" قائد كتيبة الأمن الخاصة حزم 4.
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