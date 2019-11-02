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شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق تميم يكرم "منقذة" أردوغان من مسرحية الانقلاب والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
خليفة بن حمد وهاندة فيرات
كتب
السعودية نيوز
نشر خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، صورة له مع من وصفها بـ"بطلة"؛ لدورها في إفشال محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يوليو من عام 2016.
وقال خليفة في تغريدته على تويتر: "سعدنا بلقاء البطلة هاندة فيرات والتي كان لها دور كبير في إفشال الانقلاب العسكري بتركيا عام 2016 .. ورغم اختلاف وجهات النظر إلا أنها وقفت ضد المساس بالأمن القومي لبلادها".
وكانت فيرات قد ساعدت في بث أول تصريحات للرئيس التركي، في أعقاب قيام الانقلاب، حيث أدلى لها بتصريحات عبر تطبيق "فيس تايم"، دعا فيه الأتراك للنزول إلى الشوارع والساحات لحماية الديمقراطية، على حد تعبيره.
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