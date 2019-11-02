شقيق تميم يكرم "منقذة" أردوغان من مسرحية الانقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

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نشر خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، صورة له مع من وصفها بـ"بطلة"؛ لدورها في إفشال محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يوليو من عام 2016.



وقال خليفة في تغريدته على تويتر: "سعدنا بلقاء البطلة هاندة فيرات والتي كان لها دور كبير في إفشال الانقلاب العسكري بـ #تركيا عام 2016 .. ورغم اختلاف وجهات النظر إلا أنها وقفت ضد المساس بالأمن القومي لبلادها".

وكانت فيرات قد ساعدت في بث أول تصريحات للرئيس التركي، في أعقاب قيام الانقلاب، حيث أدلى لها بتصريحات عبر تطبيق "فيس تايم"، دعا فيه الأتراك للنزول إلى الشوارع والساحات لحماية الديمقراطية، على حد تعبيره.