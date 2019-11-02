"خليها تخيس".. حملة عراقية لمقاطعة المنتجات الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تداول نشطاء هاشتاج "#خليها_تخيس" دعوا من خلاله العراقيين إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، وذلك حسب ما نقل موقع قناة "الحرة ".



وقال مغردون على تويتر، إن "أحد أهم أهداف الحملة معاقبة طهران والضغط عليها اقتصادياً لوقف تدخلاتها في العراق".

ويهدف أصحاب الحملة إلى تشجيع العراقيين على شراء منتجات مصنعة محلياً لتنشيط اقتصاد البلاد المتهالك.

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وغرقت السوق العراقية في المنتجات المستوردة من معظم دول جوار العراق، خاصةً إيران التي تملك الحصة الأكبر بسبب رداءتها وأسعارها الرخيصة.

وبلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق في 2016 نحو 6 مليارات دولار، مايعادل 15% من واردات العراق الكلية في العام ذاته.

وتزامنت حملة "خليها تخيس" مع موجة غضب تصاعدت في احتجاجات العراق ضد النفوذ الإيراني وتنامي سطوة الميليشيات المدعومة من طهران.

وشهدت ساحات المظاهرات في بغداد، ومدن جنوبية إحراق محتجين غاضبين العلم الإيراني، وصور المرشد علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني.

ومنذ 1 أكتوبر الماضي، قتل 257 شخصاً في مظاهرات العراق، حسب أرقام رسمية.