المتحدث باسم المعارضة القطرية: حمد بن خليفة دمر كل ما هو قطري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات وصف المتحدث باسم المعارضة القطرية "خالد الهيل"، حمد بن خليفة أمير قطر السابق بـ"كبيرهم الذي علمهم السحر"، مؤكداً ان الأمير السابق كان يعمل عن عمد لتشويه كل ما هو جميل في قطر والعبث في تاريخها.

وقال "الهيل"، في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن كبيرهم الذي علمهم السحر العاق حمد بن خليفة ال ثاني.. الذي بكل بساطة دمر كل ماهو قطري وكل ماهو جميل في قطر.. وعبث في تاريخ قطر وفرخ شبيحة يشاركونه في جريمة تغيير تاريخ قطر الحديث والمعاصر".

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