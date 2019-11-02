اردوغان_ينتهك_السياده_السوريه يكشف جرائم النظام التركي في شمال سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف هاشتاج جديد أطلقه نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، التنسيق الكبير بين النظام التركي وتنظيم داعش الإرهابي الذي تزعم تركيا أنها تحاربه، والجرائم التي إرتكبتها بحق المدنيين في الشمال السوري .



الهاشتاج الذي حمل وسم "اردوغان ينتهك السياده السوريه" إستخدمه النشطاء لكشف جرائم النظام التركي بحق الأكراد في شمال سوريا والقوات العسكرية الموالية له .

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وقال المغرد، حسين خليفة، أن النظام الاردوغاني وحلفاؤه الدواعش تفوقوا على كل المجرمين في انتهاك شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولبة في معاملة المدنيين اثناء الحروب .

وأرتكبت القوات التركية والميليشيات الموالية لها جرائم ضد الإنسانية خلال عملياتها في شمال شرق سوريا التي تستهدف الأكراد أو ما بات يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" .

وتطرق النشطاء إلى عمليات التهجير التي تسببت بها الإعتداءات التركية على القرى والمدن الواقعة شمال سوريا، وكذا عمليات الإعدام الميدانية التي إستهدفت النشطاء الأكراد .

وأجمع النشطاء على أن هذه العملية التي أطلقت عليها تركيا "نبع السلام" لم تكن مجرد عملية ضد قسد بقدر ماهي انتهاك للسيادة السورية ككل .. مؤكدين أن تركيا ستخرج من الأراضي السورية بفضل أبناءها المخلصين الذين لن يرضوا ببقاءهم تحت الحكم التركي .