شكرا لقرائتكم خبر عن 92 قتيلاً وجريحاً في احتجاجات بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن قوات الأمن قتلت محتجاً وأصابت 91 آخرين في بغداد اليوم (السبت) في ظل استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة.

ولقي أكثر من 250 شخصا حتفهم في أكتوبر نتيجة إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشود مباشرة مما أسفر عن إصابة بعضهم في الرأس والصدر.