شكرا لقرائتكم بالصور.. 19 خندقا حوثيا قرب نقاط مراقبة أممية بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار التي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها الشهر الماضي، ولم يمضِ عليها أكثر من 10 أيام.

في التفاصيل، قال بيان للقوات المشتركة في الساحل الغربي: "إن ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد الميداني واستحداث مواقع جديدة وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقاً عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار".

واعتبرت القوات المشتركة ذلك "خرقاً صارخاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم".

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نسف الهدنة

كما نقل البيان عن مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تقوم يومياً بإبلاغ فريق المراقبين الأممي عن الاستحداثات والخروقات التي ترتكبها الميليشيات في مدينة ومديريات الحديدة.

بدوره، حذر المصدر، من استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية خروقاتها الميدانية والتي قال إنها " تهدد بنسف اتفاق التهدئة وتدفع باتجاه التصعيد عسكريا".

كما أكد أن القوات المشتركة ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات، وأن قوات الجيش جاهزة لردع ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك وزع الإعلام العسكري صوراً لبعض الخنادق التي استحدثتها الميليشيات الحوثية في مناطق وأحياء سكنية بالقرب من مناطق التماس ونقاط ضباط ارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.