«فضيحة من العيار الثقيل» تهز القصر الحاكم .. صور مخلة لـ «أمير قطر» تتسبب في تهديد أشخاص بالإغتيال

الموجز

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا للحارس الشخصى لخالد بن حمد شقيق تميم بن حمد أمير قطر يكشف عن حجم الفساد الأخلاقي الذى يتغلغل داخل الأسرة الحاكمة بالدوحة.

وقال إن الشيخ خالد مدمن مخدرات وكان يصطحب عاهرات وتجار مخدرات معه في فندق بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

وواصل الحارس الشخصي فضح الأسرة الحاكمة بقطر، بقولة أن هناك شخصين رفعا قضية على شقيقة الأمير القطري بتهمة محاولة اغتيالهما، لافتًا إلى أنه طلب اغتيال الشخصين لأنهما يعرفان أسرارا خطيرة عن أمير قطر بالإضافة لامتلاكهما صورا مخلة للشيخ القطرى.

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وأوضح الحارس الشخصي أن تميم بن حمد حجز جناحًا خاصا بحاشيته التي يتراوح عددها ما بين 50 إلى 60 شخصًا بفندق فى كاليفورنيا.