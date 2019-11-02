عطالله: الهدف من تحرك الغد ليس شارعًا مقابل شارع

أكّد وزير المهجرين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الهدف من تحرك الغد ليس شارعاً في مقابل شارع، لأننا نخشى أن تعم الفوضى في ​لبنان​ كما حصل في إنتفاضات الدول المجاورة؛ بل هو تأييد لمواقف فخامة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالأخص بعد خطابه الأخير الذي رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

ولفت عطالله الى أن "​الحكومة​ التي نسعى إليها هي حكومة نظيفة تسعى لاستعادة ثقة المواطنين، تضم شخصيات ذات سمعة طيبة قادرين على إدارة هذه ​الأزمة​؛ ويتم تحديد هويتها من قبل ​الكتل النيابية​ ضمن الأطر الدستورية".

