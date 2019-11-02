عطالله: الهدف من تحرك الغد ليس شارعًا مقابل شارع

أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الهدف من تحرك الغد ليس شارعاً في مقابل شارع، لأننا نخشى أن تعم الفوضى في لبنان كما حصل في إنتفاضات الدول المجاورة؛ بل هو تأييد لمواقف فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون بالأخص بعد خطابه الأخير الذي رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
ولفت عطالله الى أن "الحكومة التي نسعى إليها هي حكومة نظيفة تسعى لاستعادة ثقة المواطنين، تضم شخصيات ذات سمعة طيبة قادرين على إدارة هذه الأزمة؛ ويتم تحديد هويتها من قبل الكتل النيابية ضمن الأطر الدستورية".
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