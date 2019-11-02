اللقاء الديمقراطي بحث مستجدات الوضع الحكومي

عقد "اللقاء الديموقراطي" اجتماعا في قصر المختارة في حضور رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، وجرت مناقشة الأوضاع السياسية العامة من جوانبها كافة، والتداول بآخر مستجدات الوضع الحكومي الراهن والاستشارات الملزمة بخصوصه.

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