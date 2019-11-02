النشرة: قطع طريق عام غزة جب جنين احتجاجا على توقيف اشخاص

افاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ بأن "عددا من الشبان قطعوا طريق عام غزة ​جب جنين​ احتجاجاً على توقيف أربعة شبان من البلدة لدى ​مخابرات الجيش اللبناني​".

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