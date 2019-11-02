جوزيف أبو فاضل: اي رئيس حكومة مكلف سيلتزم بالورقة الاصلاحية والا لا حكومة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أي رئيس ​حكومة​ سيكلف من قبل فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد عون بعد استقالة ​سعد الحريري​ غير المبررة سيتلزم مسبقا وبضمانات دولية ومحلية بالإصلاحات التي أقرت بجلسة ​مجلس الوزراء​ الأخيرة برئاسة فخامة ​الرئيس ميشال عون​ وإلا لا حكومة ولا من يحزنون".

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