بطيش: المواطن من حقه أن يدفع بالليرة اللبنانية فقط

أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، في تصريح تلفزيوني، أن "المواطن من حقه أن يدفع بالليرة اللبنانية فقط في موضوع الخلوي، بموجب قانون حماية المستهلك الصادر عام 2005 وقانون النقد والتسليف"، مشيرًا الى أنه "في المطعم يعطي السعرين باللبناني والدولار وسعر صرف الدولار على 1515 بناء على قرار من حاكم مصرف لبنان والزبون يختار في أية عملة يود أن يدفع".
وأوضح بطيش "أنني قمت بما يمكنني فعله لكن هذه مسؤولية وزارة الاتصالات والقرار يتخذ بينها وبين الحكومة".
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