اكد الوزير السابق مروان خير الدين أن "السوق يثق بالمصارف وبدا ذلك واضحا يوم أمس الجمعة بعد اسبوعين على الاقفال"، معتبرا ان "الاخبار الملفقة عن الليرة والمصارف تم تخطيها".
وفي حديث تلفزيوني، شدد خير الدين على ان "لا قيد على اي عملية في البنوك وقانون النقد والتسليف يحمي حرية حركة الاموال من والى لبنان ولكن من الطبيعي ان تحاول المصارف الحفاظ على زبائنها".
كانت هذه تفاصيل خبر خير الدين: تم تخطي الاخبار الملفقة عن الليرة والمصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.