خير الدين: تم تخطي الاخبار الملفقة عن الليرة والمصارف

اكد الوزير السابق مروان خير الدين أن "السوق يثق ب​المصارف​ وبدا ذلك واضحا يوم أمس الجمعة بعد اسبوعين على الاقفال"، معتبرا ان "​الاخبار​ الملفقة عن الليرة والمصارف تم تخطيها".

وفي حديث تلفزيوني، شدد خير الدين على ان "لا قيد على اي عملية في البنوك وقانون النقد والتسليف يحمي حرية حركة الاموال من والى ​لبنان​ ولكن من الطبيعي ان تحاول المصارف الحفاظ على زبائنها".