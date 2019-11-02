نقيب تجار الخلوي: نشتري بطاقات التشريج بسعر أعلى مما تبيعه الشركتان بمراكزهما

أكد نقيب تجار الخليوي ​علي فتوني​ ان شركتي ​الخلوي​ تبيعان بطاقات التشريج الى الوكلاء بسعر يفوق السعر الذي يبيعان البطاقات به في مراكزهما، مشيرا الى أنهما تتعاطيان مع الملف على أساس "الصيف و​الشتاء​ تحت سقف واحد".

واضاف في حديث تلفزيوني: "نحن كوكلاء ملزمون بشراء البطاقات بالدولار الذي وصل الى حوالي 1900 بإحدى المراحل"، داعيا الى لببنة عمليات البيع هذه وتوحيد الأسعار لدى الجميع، ونحن لا مشكلة لدينا باستعمال ​الليرة اللبنانية​.