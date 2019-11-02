الاف المحتجين احتشدوا في ساحة النور بطرابلس

لليوم السابع عشر على التوالي احتشد الاف المحتجين في ساحة النور بطرابلس، ودعا المشاركون جميع اللبنانيين للمشاركة في تظاهرة الغد في كل المناطق اللبنانية تحت عنوان "أحد الضغط".
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