الاف المحتجين احتشدوا في ساحة النور بطرابلس

لليوم السابع عشر على التوالي احتشد الاف المحتجين في ​ساحة النور​ ب​طرابلس​، ودعا المشاركون جميع اللبنانيين للمشاركة في ​تظاهرة​ الغد في كل المناطق اللبنانية تحت عنوان "أحد الضغط".

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