أسود: نشتاق لغيرة سعد الحريري ونبيه بري على المال العام

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "يعجبني غيرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ على الحراك. ألستم من ضربوهم و"دعوستوهم" من أيام حراك ​النفايات​ لليوم. منيح تأجل التحرك اليوم سبحان الله كيف ​الطقس​ ينفع ويكشف... فعلا نشتاق لغيرتكم على ​المال​ العام وكل مال ممتد اليد عليه. ثورة على الكذب والتمثيل والتأمر. صار الوقت".



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