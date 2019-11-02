روسيا اليوم: مسؤولون أوروبيون أرادوا نقل 13 ألف عنصر من داعش للعراق

كشف مصدر سياسي عراقي لوكالة "​روسيا اليوم​" عن "طرح مسؤولين أوروبيين نقل 13 ألف عنصر من تنظيم "داعش" من ​سوريا​ إلى ​العراق​.

ولفت المصدرالى أن "مسؤولين أوربيين زاروا العراق مؤخرا وطرحوا على المسؤولين العراقيين نقل هؤلاء من سوريا إلى العراق ومحاكمتهم، لكن ​بغداد​ رفضت".

وعن أسباب الرفض، أكد المصدر أن "العراق يقول إنه غير معني بمحاكمة من لم يرتكب الجرائم على أراضيه".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن في 10 تشرين الأول عن أن جيش بلاده أبعد من سوريا اثنين من أخطر "الدواعش" من خلية عرفت باسم "بيتلز"، هما ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ، حيث نقلا إلى العراق.

وينسب إلى خلية "بيتلز"، التي نالت هذا الاسم بسبب لهجة أفرادها البريطانية، مسؤولية تصفية 27 أسيرا، بينهم الصحفيان الأميركيان ​جيمس فولي​ وستيفن سوتلوف.