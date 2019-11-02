مقتل جندي فرنسي بانفجار عبوة ناسفة في مالي









اسماء السيد - باريس: قتل جندي فرنسي خلال عملية صباح السبت في مالي اثر "انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.

من جهتها، اعلنت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي انها ستتوجه "قريبا جدا الى مالي لاجراء محادثات مع السلطات المالية".

والجندي الضحية هو رونان بوانتو.

وحيا الرئيس ايمانويل ماكرون "تضحية" العسكري، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه في العمليات في منطقة الساحل"، ومع القوات في دول منطقة الساحل "التي تدفع ضريبة باهظة في مكافحة الارهاب".

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وأكد "التضامن الكامل للامة في هذه الظروف المؤلمة".

وأوضحت بارلي أن بوانتو قضى متأثرا بجروحه "بعد انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب ميناكا في مالي" قرب الحدود مع النيجر.

وقتل الجمعة 49 جنديا ماليا قرب ميناكا في شمال شرق البلاد في "هجوم إرهابي" نسب الى الجهاديين.

وأضافت بارلي في بيان "وسط ظروف أمنية متدهورة، يظهر مقتل رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الارهابية في الساحل لم تنته"، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".

