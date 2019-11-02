شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يكشف طرق مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التصدى بكل قوة للشائعات خاصة التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى وقنوات الإخوان.

وأشار النائب رياض عبد الستار، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة أن يتم تدشين بوابة إلكترونية على الإنترنت، يكون هدفها فقط هو تفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تبثها الجماعات المغرضة وتوضيحها.

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وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة تخصيص فقرات على قنوات التليفزيون المصري والإذاعة المصرية لسرعه انتشار الرد على الشائعات التى ترددها تلك الجماعات الإرهابية بجانب تدشين بوابة خاصة لمجلس النواب للرد على أى أكاذيب يتم ترويجها عن مجلس النواب.