اخبار العالم

نائب يكشف طرق مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يكشف طرق مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التصدى بكل قوة للشائعات خاصة التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى وقنوات الإخوان.

وأشار النائب رياض عبد الستار، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى ضرورة أن يتم تدشين بوابة إلكترونية على الإنترنت، يكون هدفها فقط هو تفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تبثها الجماعات المغرضة وتوضيحها.

Advertisements

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة تخصيص فقرات على قنوات التليفزيون المصري والإذاعة المصرية لسرعه انتشار الرد على الشائعات التى ترددها تلك الجماعات الإرهابية بجانب تدشين بوابة خاصة لمجلس النواب للرد على أى أكاذيب يتم ترويجها عن مجلس النواب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف طرق مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا