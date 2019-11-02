عرف اللقاء الذي عقده حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، في مدينة دمنات،”فوضى” في التنظيم بسبب استثناء الحزب لبعض المنخرطين فيه من حضور اللقاء الذي ترأسه الرئيس، عزيز أخنوش.
وحسب ما علم “اليوم 24″، فإن “المناضلين” تذمروا من الاستثناء الذي طالهم، بسبب توزيع دعوات خاصة في الوقت الذي أعلن فيه الحزب سابقا أن اللقاء سيكون تواصليا مع سكان المدينة.
وكشفت مصادر الموقع أن اللقاء الذي يدخل في مبادرة “100 يوم..100 مدينة” التي أطلقها الحزب، عرف إعداد 15 خروفا مشويا لإطعام الحاضرين.
أيضا، قالت مصادر الموقع من عين المكان، أن اللقاء عرف غياب الساكنة التي كان من المنتظر استقبالها في اللقاء، الأمر الذي اضطر القيميين على اللقاء على استقدام مواطنين من ضواحي مدينة تارودانت.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوات خاصة و150 خروفا مشويا واستقدام المواطنين من ضواحي المدينة.. أخنوش يفشل في لقاء تارودانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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