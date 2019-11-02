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يتابع الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، ومساعده الأول، مصطفى حجي، مباراة “الديربي” التي ستجمع بعد قليل، بين الرجاء والوداد البيضاويين، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم.
وحل هذا الثنائي قبل قليل بملعب “دونور”، مرفقا بعضو من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك من أجل متابعة قمة الكرة المغربية، والوقوف عن قرب على عطاء مجموعة من العناصر المتواجدة في المنتخب أيضا.
إليكم صور لهذا الثنائي من المدرجات:
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المنتخب ومساعده حجي يتابعان ” ديربي العرب” من مدرجات ” دونور” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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