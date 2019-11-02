آرسنال يتعادل أمام وولفرهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق آرسنال في مباراته البيتية أمام وولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف آرسنال اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ، وفي المقابل سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب راؤول خيمينيز.

وبهذا التعادل رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد وولفرهامبتون 13 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

مجريات المباراة:

شكل آرسنال الخطورة الأولى في الدقيقة 18، بتسديدة ضعيفة عبر أوباميانغ، أمسك بها بسهولة الحارس روي باتريسيو.

وكاد المدفعجية يفتتحون التسجيل في الدقيقة 19، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من قبل توريرا، اصطدمت بدفاعات وولفرهامبتون، ومرت إلى جوار القائم بقليل.

وأسفر ضغط آرسنال عن تسجيل هدف عبر أوباميانغ، في الدقيقة 21، بعدما تلقى تمريرة سحرية من قبل لاكازيت داخل منطقة الجزاء، ليسدد المهاجم الجابوني كرة أرضية، لم يتمكن روي باتريسيو من التصدي لها.

وسدد لاكازيت في الدقيقة 32 كرة ضعيفة، أمسك بها الحارس البرتغالي.

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وأهدر دوهيرتي فرصة محققة لتسجيل التعادل، بعدما تلقى عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وهو خالي تمامًا من الرقابة، ليسدد كرة قوية تألق لينو في التصدي لها.

وبدأ وولفرهامبتون الشوط الثاني بقوة، عبر تسديدة قوية من قبل نيفيز، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 49، أخرجها لينو إلى ركلة ركنية.

ومع انخفاض مستوى آرسنال، في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، أجرى مدرب المدفعجية أوناي إيمري التبديل الأول، في الدقيقة 60، بنزول جابريل مارتينيلي على حساب لاكازيت.

ومع حلول الدقيقة 70، سدد خيمينيز كرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أمسك بها لينو.

وأجرى إيمري التبديل الثاني في الدقيقة 73، بخروج توريرا ونزول ساكا.

وسجل وولفرهامبتون هدف التعادل في الدقيقة 76، بعدما ارتقى راؤول خيمينيز لعرضية متقنة من موتينيو، مسددًا رأسية قوية مرت أسفل يد الحارس لينو.

وارتقى سوكراتيس لركلة ركنية في الدقيقة 87، ليسدد رأسية مرت إلى جوار القائم، وبعدها أجرى إيمري التبديل الثالث بنزول كولاسيناتش على حساب تيرني.

وكاد جوتا أن يسجل هدفا قاتلا لوولفرهامبتون، بعد انفراده بلينو في الدقيقة 90، إلا أنه تأخر كثيرًا في تسديد الكرة، ليمسك الحارس الألماني بها، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).