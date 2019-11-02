إصابة متوسطة لشاب بجريمة طعن في شقيب السلام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (32 عاما)، مساء اليوم السبت، بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه للطعن بسكين في قرية شقيب السلام بالنقب، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في قرية شقيب السلام، حيث هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب يعاني من جروح جراء تعرضه للطعن بسكين، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى سوروكا وهو بحالة متوسطة لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، شرعت الشرطة التي وصلت للمكان التحقيق في ملابسات حادث الطعن، دون أن تسجل أي اعتقالات، فيما رجحت التقديرات الأولية أن الحديث يدور عن عامل فلسطيني من قضاء الخليل، يعمل في محل تجاري في القرية، وقد تعرض للطعن من قبل شاب على خلفية خلاف شخصي بين المشتبه بالطعن وبين شاب فلسطيني آخر، إذ أن الشاب الجريح لا علاقة له بالخلاف.
وتأتي جريمة الطعن هذه مع استفحال العنف والجريمة في البلدات العربية بظل تقاعس الشرطة، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 79 عربيا بينهم 11 امرأة.
يذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أعلنت عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بظل استفحال العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وذلك من خلال نصب خيمة اعتصام صباح يوم الأحد، قبالة مكتب رئيس الحكومة بالقدس.
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