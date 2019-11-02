اليمن.. انتقالي منطقة بور بمديرية سيئون يعقد اجتماعه الأول

السبت 2 نوفمبر 2019

الانتقالي

كتب متابعات_السعودية نيوز

عقدت قيادة اللجنة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي للمركز (د) بمنطقة بور بمديرية سيئون اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة سمير سالم قندوس.



وناقش الاجتماع كثير من المواضيع الداخلية والتنظيمية التي تخص اللجنة بالمركز كما تم تداول بعض الآراء والمقترحات حول ضرورة كتاتف الجهود والالتفاف حول القيادة سواء بالمركز أو بالمديرية وضرورة استمرارية مثل هذه الاجتماعات الدورية والشهرية و طالبوا بضرورة تفعيل دور الدائرة الإعلامية بالمجلس للحد من الشائعات التي تربك الشارع والمواطن الجنوبي واقرار عقد اجتماع عام لجميع اعضاء اللجنة المحلية للمركز.

في مستهل اللقاء رحب رئيس اللجنة بالأخوة الأعضاء لتلبيتهم الدعوة ،ناقلا تحيات الأخ المحامي طاهر باعباد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون والأستاذ : أحمد الحامد نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية.

Advertisements

وأكد رئيس اللجنة قندوس وقوف أعضاء اللجنة وجميع الأعضاء بالمركز و الأخوة المواطنين بالمنطقة خلف قيادة المجلس الإنتقالي في ما تقوم به القيادة من خطوات لاستعادة الحق الجنوبي المسلوب ومنها الجهود المبذولة من قبل المجلس وبرعاية المملكة العربية السعودية والمتمثل باتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الإنتقالي الذي ترعاه المملكة والذي يعد أولى الخطوات الدبلوماسية للاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثلا للجنوب في أي استحقاقات قادمة على خطى استعادة دولة الجنوب العربي.

واستعرض رئيس اللجنة بعض الأمور التنظيمية التي تخص مهام اللجنة ، كما تطرق إلى نزول الأخوة في قيادة اللجنة إلى منطقة الرييدة لتفقد ومواساة أصحاب البيوت التي تضررت جراء الأمطار والسيول التي حصلت في المنطقة يوم الأربعاء الموافق : ٣١ / ٧ / ٢٠١٩م كما تمت معاينة الأضرار التي حصلت في مدرسة بور البلاد للتعليم الأساسي بنين حيث انهار فيها صف دراسي و غرفة المستودع التابع للمدرسة مما تسبب في تلف الكثير من الكتب والأمياز والأشلاف والدواليب وفقدان كثير من الأدوات والأجهزة تحت الأنقاض ، حيث تم حصر ماخلفت تلك الأمطار من أضرار في حينها و رفع تقارير لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية بتلك الأضرار لرفعها للقيادة العليا.

وشدد المجتمعون أيضاً للتحضير لعمل احتفالية جماهيرية عشية التوقيع الرسمي على اتفاقية الرياض بإطلاق الألعاب النارية في سماء المنطقة وزفة بالدراجات النارية ورفع أعلام الجنوب وصور قيادة المجلس ، وتفعيل تنفيذ الفعاليات الجماهيرية في المناسبات الدينية والوطنية في المستقبل تحت رعاية المجلس ورفع تصور للقيادة بذلك خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الأخوة أعضاء القيادة المحلية بالمديرية الأستاذ عبد الناصر ناصر مرجان والاستاذ هادي محفوظ باشهاب الأستاذ ياسر ناصر مرجان.