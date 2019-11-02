شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول رحلات الخطوط اليمنية غداً الأحد والان مع التفاصيل

السبت 2 نوفمبر 2019 طيران اليمنية كتب متابعات_السعودية نيوز تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1045 صباحا. رقم الرحله : 603. Advertisements خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 1030 صباحا. الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن - القاهره . الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء.

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