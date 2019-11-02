المتظاهرون في هونج كونج يستهدفون مقر وكالة "شينخوا" الصينية

السبت 2 نوفمبر 2019

تظاهرات هونج كونج

كتب Advertisements السعودية نيوز

استخدمت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم السبت، ضد آلاف المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية الذين خرجوا إلى الشوارع في تحد للسلطات عبر مسيرة جديدة غير مرخص لها بعدما تعهدت بكين بتشديد قبضتها على المدينة.



وتحولت الأحياء التجارية في الجزيرة الرئيسية إلى ساحة حرب إذ اشتبك متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء وأقنعة، رغم حظرها مؤخّراً من قبل السلطات، مع شرطة مكافحة الشغب لساعات.

وألقى بعض المتظاهرين المتشددين الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة وقاموا بأعمال تخريبية استهدفت عدة محطات قطارات سريعة ومقار ومتاجر تعد موالية للصين بينها مكتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الذي تم تحطيم نوافذه.