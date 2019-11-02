تفكيك لغم دبابات شمال عدن

السبت 2 نوفمبر 2019

الحزام الامني

كتب متابعات_السعودية نيوز

قالت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، أنها تمكنت من تفكيك لغم دبابات تم العثور عليه في الخط الرابط ما بين مدخل المدينة الخضراء وخط اللحوم، شمال العاصمة عدن.



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وذكر البلاغ الصادر عن العمليات، أنه فور تلقي البلاغ باشرت قوات الحزام الأمني قطاع الخضراء، بالنزول الى المكان المحدد و تفكيك اللغم.

وأضاف اللغم تم وضعه في داخل برميل يحتوي على مادة "الزفت" .

ورجّح خبراء الألغام والمتفجرات بإن اللغم قد يعود الى حرب 2015 مع المليشيات الحوثية