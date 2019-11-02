بالصور.. الدفاع المدني يعلن اسعاف اربع حالات اختناق قرب المطعم التركي

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اسعاف اربع حالات اختناق قرب المطعم التركي وسط بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدفاع المدني قام باسعاف ٤ حالات اختناق نتيجة تعرضهم لقنبلة مسيلة للدموع بالقرب من المطعم التركي". Advertisements وأدناه صور تظهر قيام الدفاع المدني باسعاف المصابين:



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