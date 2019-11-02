عمليات بغداد تعلن تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة، لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".
وأضافت أن "القرار جاء من اجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".
وأضافت أن "القرار جاء من اجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق، عن فرض حظر للتجوال في العاصمة من الساعة الثانية عشر ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً.
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