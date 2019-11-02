مقتل مسؤول روسي بإطلاق نار في موسكو

أفادت وسائل إعلام، السبت، بمقتل مسؤول روسي بإطلاق نار في مدينة موسكو.
ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر في هيئات الطوارئ بالعاصمة الروسية موسكو، إن "مسلحا مجهولا أطلق النار على شخصين في شارع أكاديميكا أنوخينا غربي موسكو، مساء اليوم، فأرداهما قتيلين".
وأضافت المصادر، أن "احد القتيلي، هو إبراهيم إلجاركييف، رئيس مركز محاربة التطرف الخاص بجمهورية إنغوشيا والتابع لوزارة الداخلية، أما الآخر فهو شقيقه الأصغر".
وأضافت المصادر، أن "احد القتيلي، هو إبراهيم إلجاركييف، رئيس مركز محاربة التطرف الخاص بجمهورية إنغوشيا والتابع لوزارة الداخلية، أما الآخر فهو شقيقه الأصغر".
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