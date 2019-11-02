بالصور.. نجمة وطني السلة تشارك في حملات التنظيف بتظاهرات التحرير

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2019-11-02 | 18:20
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ريهام شاركت في التظاهرات منذ استئنافها يوم الجمعة الماضي، فهي لم تكتفِ بالاعتصام والهتافات فقط وانما شاركت في حملات التنظيف ايضاً.
ريهام تعد احد اللاعبات المهمات في صفوف المنتخب الوطني وتلعب في صفوف نادي الاسكان الرياضي.
وتشهد التظاهرات مشاركة واسعة من نجوم الرياضة والفن ومن جميع شرائح المجتمع العراقي.
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