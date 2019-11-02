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بالصور.. نجمة وطني السلة تشارك في حملات التنظيف بتظاهرات التحرير

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2019-11-02 | 18:20

بالصور.. نجمة وطني السلة تشارك في حملات التنظيف بتظاهرات التحرير

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شهدت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشاركة لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة، ريهام فراس بحملات التنظيف.
ودخلت التظاهرات في شهرها الثاني، حيث تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات حاشدة للمطالبة بالاصلاح وتغيير النظام السياسي.

ريهام شاركت في التظاهرات منذ استئنافها يوم الجمعة الماضي، فهي لم تكتفِ بالاعتصام والهتافات فقط وانما شاركت في حملات التنظيف ايضاً.


ريهام تعد احد اللاعبات المهمات في صفوف المنتخب الوطني وتلعب في صفوف نادي الاسكان الرياضي.

وتشهد التظاهرات مشاركة واسعة من نجوم والفن ومن جميع شرائح المجتمع العراقي.

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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