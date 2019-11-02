الداخلية تعلن تحرير مختطفة واعتقال خاطفها غربي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تحرير مختطفة واعتقال خاطفها غربي بغداد. وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد متابعة من منطقة الى أخرى، وبعمل دؤوب، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من تحرير مختطفة والقاء القبض على المتهم الذي اقدم على اختطافها".



وأضاف البيان أنه "تم ضبط العجلة التي استخدمها في جريمته بإحدى السيطرات الأمنية غربي العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".

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