ماني يقود ليفربول لفوز صعب على استون فيلا

بدأ الريدز المباراة بقوة وكاد أن يسجل عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء بعد رأسية مرت بجوار القائم.

جاء سريعًا جاء الرد من أستون فيلا في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة من ضربة ثابتة بعد كرة عرضية تلقاها المصري محمود حسن تريزيجيه بلمسة واحدة وحولها لهدف في مرمى البرازيلي أليسون بيكر.



بعدها بدقائق قليلة كاد فيرمينو أن يسجل التعادل ونجح بالفعل لكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

عاد ماني ليحاول تشكيل خطورة على مرمى الفريق صاحب الأرض ووقع في منطقة الجزاء وطلب بمخالفة لكن الحكم أكد أن الالتحام كان عاديًا.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من ليفربول كان أبرزها تصدي حارس أستون فيلا لرأسية ماني داخل منطقة الستة ياردات.

وأخرج يورجن كلوب محمد صلاح في الدقيقة الـ 66 ودفع تشامبرلين الذي كاد يسجل التعادل وصوت ثلاث كرات متتالية تصدى لهم حارس المرمى والدفاع.



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استحق ليفربول ركلة جزاء في الدقيقة الـ٧٤ من عمر المواجهة بسبب لمسة يد لكن الحكم قرر ألا يعود لتلك الكرة من جديد.

وجاء هدف التعديل لليفربول 87 من عمر اللقاء عن طريق أندرو روبرتسون من صناعة ساديو ماني بكرة عرضية وضعها الاسكتلندي بقوة.

ساديو ماني الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بكرة رأسية جاءت من عرضية أرنولد وركلة ركنية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يتجمد رصيد أستون فيلا عن النقطة الـ 11 في المركز الـ 16.