مانشستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول في البريميرليج

2019-11-02 | 17:54
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا متأخرًا على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح سيرجيو أجويرو في إدراك التعادل للسيتي في الدقيقة 70، بعدما نجح في تسديد عرضية كايل والكر الأرضية في الشباك مباشرة.
وخطف والكر هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق السماوي إلى 25 نقطة في المركز الثاني.
وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.
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