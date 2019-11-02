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مانشستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول في البريميرليج

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2019-11-02 | 17:54

مانشستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول في البريميرليج

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حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا متأخرًا على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، من عمر الممتاز.
وافتتح جيمس وارد التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 13، مستغلًا ارتداد الكرة من يد إديرسون مورايس، حارس السيتيزنز، ليضع الكرة في الشباك.

ونجح سيرجيو أجويرو في إدراك التعادل للسيتي في الدقيقة 70، بعدما نجح في تسديد عرضية كايل والكر الأرضية في الشباك مباشرة.


وخطف والكر هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق السماوي إلى 25 نقطة في المركز الثاني.

وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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