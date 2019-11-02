مانشستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول في البريميرليج

وافتتح جيمس وارد التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 13، مستغلًا ارتداد الكرة من يد إديرسون مورايس، حارس السيتيزنز، ليضع الكرة في الشباك.

ونجح سيرجيو أجويرو في إدراك التعادل للسيتي في الدقيقة 70، بعدما نجح في تسديد عرضية كايل والكر الأرضية في الشباك مباشرة.



وخطف والكر هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق السماوي إلى 25 نقطة في المركز الثاني.

وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

