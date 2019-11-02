ليفانتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر برشلونة بثلاثية

2019-11-02 | 17:49
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تعرض فريق برشلونة لخسارة مفاجئة بثلاثة أهداف مقابل هدف من مضيفه ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني.
وتعرض لويس سواريز لإصابة عضلية في الدقيقة 41 ليخرج ويحل كارليس بيريز بدلًا منه.
وتعادل ليفانتي عن طريق جوزيه كامبانا في الدقيقة 61 من تسديدة من داخل منقطة الجزاء قبل أن يضيف بورخا مايورال الثاني في الدقيقة 63.
واستطاع نيمانا رادويا تسجيل الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 68 من زمن اللقاء بعد تسديدة من قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.
ومنعت تقنية الفيديو ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما تم إلغائه بداعي التسلل.
وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في صدارة الدوري الإسباني بينما ليفانتي رفع رصيده لـ14 نقطة في المركز الـ12.
ويملك ريال مدريد غريم برشلونة وصاحب الوصافة 21 نقطة فرصة اعتلاء الصدارة اليوم حال فوزه على ريال بيتيس.
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