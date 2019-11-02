اخبار العالم

ليفانتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر برشلونة بثلاثية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-11-02 | 17:49

ليفانتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر برشلونة بثلاثية

3,825 مشاهدة

تعرض فريق لخسارة مفاجئة بثلاثة أهداف مقابل هدف من مضيفه ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات .
وافتتح ليونيل التهديف لبرشلونة من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة البرتغالي نيلسون سيميدو في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وتعرض لويس سواريز لإصابة عضلية في الدقيقة 41 ليخرج ويحل كارليس بيريز بدلًا منه.

Advertisements

وتعادل ليفانتي عن طريق جوزيه كامبانا في الدقيقة 61 من تسديدة من داخل منقطة الجزاء قبل أن يضيف بورخا مايورال الثاني في الدقيقة 63.

واستطاع نيمانا رادويا تسجيل الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 68 من زمن اللقاء بعد تسديدة من قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ومنعت تقنية الفيديو ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما تم إلغائه بداعي التسلل.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في صدارة الدوري الإسباني بينما ليفانتي رفع رصيده لـ14 نقطة في المركز الـ12.


ويملك غريم برشلونة وصاحب الوصافة 21 نقطة فرصة اعتلاء الصدارة اليوم حال فوزه على ريال بيتيس.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفانتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر برشلونة بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا