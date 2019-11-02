ليفانتي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقهر برشلونة بثلاثية

وافتتح ليونيل ميسي التهديف لبرشلونة من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة البرتغالي نيلسون سيميدو في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وتعرض لويس سواريز لإصابة عضلية في الدقيقة 41 ليخرج ويحل كارليس بيريز بدلًا منه.



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وتعادل ليفانتي عن طريق جوزيه كامبانا في الدقيقة 61 من تسديدة من داخل منقطة الجزاء قبل أن يضيف بورخا مايورال الثاني في الدقيقة 63.

واستطاع نيمانا رادويا تسجيل الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 68 من زمن اللقاء بعد تسديدة من قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ومنعت تقنية الفيديو ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما تم إلغائه بداعي التسلل.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في صدارة الدوري الإسباني بينما ليفانتي رفع رصيده لـ14 نقطة في المركز الـ12.

