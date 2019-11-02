الزراعة تهيب بالمتظاهرين السماح بإيصال 'سماد الداب' من موانئ البصرة إلى الفلاحين

أهابت وزارة الزراعة، السبت، بالمتظاهرين السلميين السماح بإيصال "سماد الداب" من موانئ أم قصر في محافظة البصرة إلى الفلاحين.
وأضافت أن "ذلك يأتي تزامناً مع بدء الموسم الزراعي الشتوي وحرصاً من الوزارة على إنجاح العملية الزراعية في البلاد من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية (الحنطة والشعير) كما حصل في الموسم الماضي بغية تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطن العراقي، فضلاً عن توفير الاف الفرص للايدي العاملة لكافة شرائح المجتمع العراقي كون القطاع الزراعي يعد المرتكز الرئيسي لنمو الاقتصاد العراقي سواء كان الصناعي او التجاري".
وأوضحت الوزارة، :"نهيب بكافة ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين والذين يطالبون بحقوقه المشروعة والمتواجدين حالياً على ابواب الموانىء الجنوبية في البصرة ان يسمحوا بإيصال هذه الاسمدة بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين وخاصة في هذا الوقت الذي بات ضرورياً لوصولها للبدء بعملية الزراعة كون هذه الاسمدة تسخدم في مرحلة البذار وهي بداية الزراعة وأن أي تأخير سيؤثر سلباً على العملية الزراعية".
وثمنت الوزارة، "الروح الوطنية للمتظاهرين من اجل حماية الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وهذا يعتبر جزء مهم من مطالبهم المشروعة لتحسين الوضع المعيشي في البلاد ودعم المنتج الزراعي المحلي".
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