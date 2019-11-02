الزراعة تهيب بالمتظاهرين السماح بإيصال 'سماد الداب' من موانئ البصرة إلى الفلاحين

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم وصول كمية (٢٥) ألف طن من سماد الداب (المركب) المستورد الموانىء الجنوبية في البصرة كوجبة أولى من أصل الكمية (250) الف طن والمقرر وصولها تباعاً بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين ضمن الخطة الزراعية الشتوية لعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ وبأسعار مدعومة".وأضافت أن "ذلك يأتي تزامناً مع بدء الموسم الزراعي الشتوي وحرصاً من الوزارة على إنجاح العملية الزراعية في البلاد من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية (الحنطة والشعير) كما حصل في الموسم الماضي بغية تأمين مرتكزات الامن الغذائي للمواطن العراقي، فضلاً عن توفير الاف الفرص للايدي العاملة لكافة شرائح المجتمع العراقي كون القطاع الزراعي يعد المرتكز الرئيسي لنمو الاقتصاد العراقي سواء كان الصناعي او التجاري".وأوضحت الوزارة، :"نهيب بكافة ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين والذين يطالبون بحقوقه المشروعة والمتواجدين حالياً على ابواب الموانىء الجنوبية في البصرة ان يسمحوا بإيصال هذه الاسمدة بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين وخاصة في هذا الوقت الذي بات ضرورياً لوصولها للبدء بعملية الزراعة كون هذه الاسمدة تسخدم في مرحلة البذار وهي بداية الزراعة وأن أي تأخير سيؤثر سلباً على العملية الزراعية".

وثمنت الوزارة، "الروح الوطنية للمتظاهرين من اجل حماية الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وهذا يعتبر جزء مهم من مطالبهم المشروعة لتحسين الوضع المعيشي في البلاد ودعم المنتج الزراعي المحلي".

