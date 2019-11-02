"الوزراء السوداني" يجتمع خارج مقره ليومين لتجاوز التحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس الوزراء السوداني، السبت، عقده اجتماعاً استثنائياً خارج مقره استمر يومين، لبحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه البلاد.



وأصدر المجلس بياناً جاء فيه: "إن الاجتماع انعقد خلال يومي الجمعة والسبت في إحدى ضواحي الخرطوم برئاسة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وتداول عدداً كبيراً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بين الوزارات والتحديات التي تواجهها".

وأجرى مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي تقييماً لأداء الحكومة الانتقالية لفترة الشهرين الماضيين، وخلص إلى عدد من القرارات والموجهات التي من شأنها تذليل العقبات وتجاوز التحديات الماثلة والمتوقعة.

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وناقش أيضاً المجلس الخطط والمشاريع المدرجة في برنامج الحكومة الانتقالية للفترة المقبلة.

وبحسب البيان، فإن مجلس الوزراء وجّه بتكوين لجنة لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، تضم في عضويتها ممثلين لأسر الشهداء وللشباب والمرأة ولجان الأحياء، إضافة للأحزاب السياسية والقوى النظامية ومبدعين في المجالات المختلفة.

ووجّه مجلس الوزراء باعتبار ديسمبر شهراً للثورة، على أن تستمر النشاطات الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للثورة طيلة الشهر.