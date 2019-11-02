قتيل و91 جريحا باشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في بغداد

قتل شخص وأصيب 91 آخرون، السبت، في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، وفق مصادر أمنية وطبية بالعراق.

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وتتواصل الاحتجاجات في بغداد بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يحتلون ليل نهار ساحة التحرير، رغم وعود السلطة بالإصلاحات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سقوط 120 مصابا في صفوف المتظاهرين جراء صدامات مع القوات الأمنية أمام ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.