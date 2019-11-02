مصدر: محمد صلاح أساسيا أمام أستون فيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات منتظرا أن يعود المصري محمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة أساسيا مع فريقه، عندما يواجه مضيفه أستون فيلا (السبت) في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن آخر مباراة له أمام أرسنال في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة.



وأكدت مصادر مقربة من ليفربول، لـ"العين الرياضية"، أن صلاح تعافى من إصابة الكاحل وبات جاهزا للمشاركة في المباراة، حيث يتطلع لقيادة فريقه لتحقيق انتصار جديد، وهز شباك أستون فيلا وإضافته لقائمة ضحاياه الـ21 في المسابقة.

وكان صلاح تدرب في صالة الألعاب الرياضية، خلال اليومين الماضيين، دون أن ينضم لتدريبات الفريق الجماعية، رغم تأكيد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه بخير، وتعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة توتنهام الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وغاب بسببها عن مباراة أرسنال في كأس الرابطة.

ولم يسبق لصلاح أن واجه أستون فيلا من قبل، حيث كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب) خلال الموسمين الماضيين.

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وسجل صلاح في شباك كل الفرق التي واجهها مع ليفربول في البريمييرليج، باستثناء مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وشيفيلد يونايتد، ووصل عددها إلى 21 فريقا أحدثها كان نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الموسم الحالي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز 4-1.

يذكر أن صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، مسجلا 32 هدفا الموسم قبل الماضي، و22 هدفا الموسم الماضي تقاسم بها اللقب مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وخاض صلاح مع ليفربول 9 مباريات في المسابقة هذا الموسم، انتهت جميعها بفوز فريقه، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3، ولم يغب سوى عن مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، وكسرت سلسلة انتصارات ليفربول هذا الموسم.