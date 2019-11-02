الحارس الشخصي لشقيق تميم: "خالد بن حمد" مدمن مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

سلطت فضائية "إكسترا نيوز" المصريو، الضوء على تصريحات "ماثيو بيتارد" حارس شقيق أمير قطر، الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، شقيق تميم، والتي يفضح فيها حجم الفساد الأخلاقي للأسرة الحاكمة.

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وقال ماثيو، إن الشيخ خالد مدمن مخدرات وكان يصطحب بائعات هوى وتجار مخدرات معه في فندق بلوس أنجلوس بأمريكا.

ولفت إلى أن هناك شخصين رفعا قضية على شقيق الأمير القطري، لأنه حاول اغتيالهما، حيث كان يحجز جناحًا خاصًا لحاشيته التي يتراوح عددها ما بين 50 و60 شخصًا بكاليفورنيا.