قرقاش ينتقد كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 إنتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني والتي زعم فيها أن هناك دور سلبي للإمارات والسعودية في دعم وإستقرار السودان .

Advertisements وقال قرقاش في تغريدة رصدها (الخليج 365)، "أن كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف ولعلها انطلقت من مفاهيم ايديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه" . وأضاف "علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري" . ولعبت الإمارات والسعودية دوراً كبيراً في دعم الإستقرار في السودان والحيلولة دون إنهيار إقتصادها خلال الإحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير .

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