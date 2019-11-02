شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلاً بانفجار على الحدود التركية السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسطنبول)

ذكرت وسائل إعلام تركية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين اليوم (السبت) إثر انفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا.

وتل أبيض إحدى مدينتين رئيسيتين على الحدود استهدفهما هجوم تركي عابر للحدود انطلق قبل أسابيع لانتزاع أراض من مسلحين أكراد في شمال سورية.

وحملت الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في تركيا مسؤولية الانفجار.